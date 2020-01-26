​​اليوم.. ورشة تدريبية حول كيفية إدارة المجموعات المتحفية في الأقصر

(أ ش أ):

تنظم وزارة السياحة والآثار، اليوم الأحد، ورشة تدريبية حول كيفية إدارة المجموعات المتحفية، تستمر لمدة 5 أيام بمتحف آثار الأقصر.

وقال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالوزارة، في تصريح له: "تتضمن الورشة مجموعة متنوعة من المحاضرات، التي يحاضر فيها نخبة من الأثريين والمتخصصين في مجال علم الآثار في إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية كفاءة الأثريين العاملين بجميع المتاحف على مستوى الجمهورية".

وأشار الدكتور علاء حسين مدير متحف الأقصر، إلى إن الورشة التدريبية ستعرض دور ومهام الأمين في المتحف، وكيفية إدارة المجموعات المتحفية، وأعمال التسجيل والتوثيق في المتاحف، وربط القطع الأثرية بالجمهور إلى جانب الكشف عن ضوابط " الأيكوم" لإدارة المجموعات المتحفية.

ويقع متحف الأقصر على كورنيش النيل بالبر الشرقي بمدينة الأقصر، وافتتح عام 1975، وأضيفت إليه صالة جديدة عام 1984، ثم افتتحت صالة "الخبيئة" في عام 1989 لتضم أحدث الاكتشافات الأثرية بمعبد الأقصر، وفي عام 2004 تم افتتاح قاعة "مجد طيبة".

ويتكون المتحف من طابقين، ويعرض العديد من القطع الأثرية النادرة المكتشفة بالأقصر، مثل تماثيل الملوك والآلهة، كما يضم العديد من المقتنيات التي تغطي مختلف العصور التاريخية للحضارة المصرية.