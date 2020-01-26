أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

​​اليوم.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يشارك في معرض الكتاب

04:00 ص الأحد 26 يناير 2020
​​اليوم.. الأزهر للفتوى الإلكترونية يشارك في معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

(أ ش أ):

​يشارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، اليوم الأحد، في معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال جناح الأزهر الشريف الذي يُقام للسنة الرابعة على التوالي.

ويشارك المركز بعدد من أعضائه يوميًّا في ركن الفتوى بالجناح؛ للرد على أسئلة الرُّواد واستفساراتهم في مختلف التخصصات المتعلقة بالشأن الديني؛ لتصحيح المفاهيم ومواجهة الأفكار المنحرفة.

هذا المحتوى من

Asha
معرض القاهرة الدولي للكتاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جناح الأزهر الشريف
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان