أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

​​​اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مشروع الـ100 عالم بحضور رئيس الوطنية للصحافة

02:16 ص الأحد 26 يناير 2020
​​​اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح مشروع الـ100 عالم بحضور رئيس الوطنية للصحافة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الفعاليات العلمية لمشروع الـ100 عالم، ظهر اليوم الأحد، في القاعة الكبرى بمسجد النور بالعباسية.

ويحضر فعاليات الافتتاح، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأعلن وزير الأوقاف، إطلاق مشروع الـ100 عالم في ديسمبر المقبل، كأبرز برامج الوزارة في تجديد الخطاب الديني.

وأشار إلى أنه سيشرف على البرنامج بنفسه خطوة بخطوة من بداية الاختيار إلى مراحل الإعداد داخليًا وخارجيًا.

وزارة الأوقاف مشروع الـ100 عالم مسجد النور محمد مختار جمعة كرم جبر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان