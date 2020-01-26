"قومي المرأة": انطلاق دوري "لأني رجل" لكرة القدم الخماسية.. الاثنين

كتبت - نور العمروسي:

ينطلق الاثنين المقبل "دوري لأني رجل" لكرة القدم الخماسية الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال إجازة منتصف العام بمشاركة 108 فرق من جميع محافظات الجمهورية.

ويهدف الدورى، الذي يأتى بالتعاون مع بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، إلى تعديل السلوكيات المجتمعية السلبية تجاه المرأة من خلال تأهيل اكثر من 2000 شاب من اللاعبين الواعدين والمدربين والشباب من المتطوعين من المجتمع المدني والحكومة يحملون رسائل الحملة ويعملون على نشرها بكافة محافظات الجمهورية، ويحثون الشباب ليكونوا المحرك والداعم للمراة المصرية.

ويتنافس خلال الدور التمهيدى للدورى 4 فرق من كل محافظة بواقع 108 فريق مقسمة إلى 27 مجموعة على مستوى جميع المحافظات يتاهل 27 فريق اصحاب المراكز الاولى برفقة أفضل 5 حصلوا على المركز الثانى.

وسيتم تقسيم الفرق الـ 32 إلى 8 مجموعات نهائية في محافظات "القاهرة – الاسكندرية – دمياط – بورسعيد –الاسماعيلية – المنيا –اسيوط – اسوان.

ليتاهل بعد ذلك 8 فرق للمشاركة في الادوار النهائية التي ستقام في محافظة القاهرة بنظام خروج المغلوب .

ويحصل صاحب المركز الأول على كأس الدورى والميدالية الذهبية واصحاب المركز الثانى والثالث على ميداليات تذكارية .