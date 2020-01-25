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برلماني: إنجازات مصر في أفريقيا تؤكد استعادة القاهرة لدورها الريادي

11:59 م السبت 25 يناير 2020
برلماني: إنجازات مصر في أفريقيا تؤكد استعادة القاهرة لدورها الريادي

المستشار حسن بسيوني

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور حسن بسيوني، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ما حققته مصر من إنجازات تجاه القارة الأفريقية، عقب توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، يستحق التوقف عنده والإشادة به، لاسيما وأنه يؤكد نجاح مصر في استعادة دورها الريادي واهتمامها بالقضايا الأفريقية في مختلف المجالات، والذي بدأ منذ عام 2014 برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف بسيوني في تصريح له، أن مصر حققت عددًا كبيرًا مع الإنجازات تجاه القارة الأفريقية، منها إنجازات الاقتصادية يتمثل أبرزها في إطلاق المرحلة التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة الأفريقية، خلال القمة الاستثنائية الأفريقية التي عقدت بالنيجر في يوليو الماضي، والتي وقع عليها 54 دولة، وتهدف الاتفاقية لإزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجيا بين دول القارة وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، وتستهدف المنطقة 2 مليار نسمة، و3 تريليونات دولار.

حسن بسيوني مجلس النواب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي أفريقيا الاتحاد الأفريقي السيسي
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