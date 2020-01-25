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ضبط هواتف محمولة و7 كيلو جرام شعر مستعار مع راكب في المطار

11:16 م السبت 25 يناير 2020
ضبط هواتف محمولة و7 كيلو جرام شعر مستعار مع راكب في المطار

ضبط هواتف محمولة مع راكب في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من الشعر المستعار، أخفاها راكب مصري داخل جيوب سحرية بحقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات لبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة الاماراتية القادمة من دبى، اشتبه تامر عادل مأمور اللجنة في راكب مصري الجنسية قادم من الصين ترانزيت الإمارات، حاول الإسراع بالخروج من الخط الأخضر، وبالعرض على محمد عبدالتواب نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية ضمت صفاء سالم وأمير محمود مأموري الجمرك تحت إشراف عمرو العميري مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب.

وتبين وجود 7 كيلو جرام من الشعر الطبيعي المستعار (باروكات) و12 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأة داخل بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.

تهريب هواتف شعر مستعار جمارك المطار مطار القاهرة

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