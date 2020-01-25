في معرض الكتاب.. إقبال كبير على مكتبة الأسرة وأعمال جمال جمدان

كتب- محمد عاطف:

شهد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد حاليًا بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على إصدارات الهيئة بمختلف المجالات، وكتب مكتبة الأسرة، خاصة كتاب شخصية مصر للمفكر والعالم الدكتور جمال حمدان، والذي تم اختياره شخصية المعرض هذا العام.

وأكدت هيئة الكتاب في بيان لها، أنه يتم تزويد الجناح يوميًا بكميات جديدة من الكتاب، والتي تنفذ خلال ساعات قليلة.

والكتاب طباعة هيئة الكتاب ضمن مشروع مكتبة الأسرة وصدر في 4 أجزاء بسعر 140 جنيهًا للأجزاء الأربعة.

ويستمر المعرض حتى 4 فبراير المقبل، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بمرافقة الدكتور إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وعدد من الوزراء يوم 22 يناير، وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف، ويحمل شعار مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع.​