بالصور- انطلاق اجتماع تحالف الأحزاب المصرية للاحتفال بعيد الشرطة

كتبت- ميرا إبراهيم:

بدأت فعاليات اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، مساء اليوم السبت، بعقد مؤتمر صحفي، احتفالًا بعيد الشرطة وتأييدًا قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي.



ويعقد الاجتماع في مقر التحالف بوسط القاهرة، برئاسة المهندس تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الجيش والشرطة، بعدها ألقى أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، كلمته، التي وجه فيها التحية للرئيس السيسي واللواء محمود توفيق وزيرالداخلية.