غدًا.. وزيرة الثقافة تفتتح ندوة "التسويق الصعب والعمالة والإعاقة في مصر" بمعرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

تفتتح الوزيرة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، بعد غدٍ الاثنين، ندوة مناقشة كتاب البرلمانية الدكتورة هبة هجرس "التسويق الصعب العمالة والإعاقة في مصر" ضمن سلسلة ندوات كاتب وكتاب بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وصدر الكتاب مترجمًا من الإنجليزية إلى العربية عن المركز القومي للترجمة، وهو أول دراسة بحثية علمية من نوعها في مترجمات المكتبة العربية تبحث في قضايا التعليم والتدريب والتأهيل، وصولًا للتشغيل لشرائح الأشخاص من ذوي الإعاقة، وتقديم حلول عملية للمشكلة.

وأكدت هجرس أن حرص وزيرة الثقافة على افتتاح ندوة مناقشة الكتاب، يأتي تأكيدًا لما تحظى به قضايا ذوي الإعاقة من اهتمام القيادة السياسية، ويعكس حرص ووعي الحكومة المصرية على دعم مسار حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

وأشارت هجرس إلى أن الكتاب يناقش كيف أصبح الشخص ذوي الإعاقة سلعة يصعب تسويقها، ويبحث في أسباب ذلك كاشفًا المستوى الذي وصل إليه حال تأهيل ذوي الإعاقة لسوق العمل.

ويذكر أن النائبة الدكتورة هبة هجرس خبيرة دولية في مجال الإعاقة، وعضو المجلسين القومي للمرأة والقومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وناشطة في مجال حقوق ذوي الإعاقة وقضايا النوع الاجتماعي على المستويات القومية والإقليمية والدولية.