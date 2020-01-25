انعقاد الاجتماع الـ25 لمنتدى المنظمات الحكومية بالمجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

عقد منتدى منظمات المجتمع المدني بالمجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، الاجتماع الـ25 برئاسة الدكتور نبيل صمويل عضو المجلس، ورئيس المنتدى، لمناقشة قضية العمالة المنزلية.



وأكد صمويل، في بيان له اليوم، أنه لابد للمجتمع المدني أن يضع تركيزه في سبيل إيجاد حل جذري لقضية العماله المنزلية المقهورة، مضيفًا أن هناك العديد من الجمعيات التي لها باع كبير في تلك القضية.

كما أكد أنه يجب عمل عقود تضمن واجبات وأخلاقيات المهن المنزلية، مضيفًا أن المرأة تعتبر العنصر الأكثر عملًا وتضررًا من تلك القضية.

واستعرضت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية للاتجار بالبشر، جهود اللجنة في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتوعية وتعديل التشريعات للقضاء على تلك الظاهرة.

وتضمن الاجتماع، عرضًا لنشاط الجمعيات الأهلية في حملة الـ16 يومًا، لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى عرض الجمعيات دورها في قضية العمالة المنزلية، وجلسة الحماية الاجتماعية والقانونية للعماله المنزلية.