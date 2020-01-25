أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

نجوى اليحفوفي: "تحرير الرجل" عالج قضايا عالمية

06:07 م السبت 25 يناير 2020
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

كتب- محمد عاطف:
تصوير- محمود بكار:

قالت الدكتورة اللبنانية نجوى اليحفوفي، إن الكاتبة عزة هيكل، مؤلفة كتاب "تحرير الرجل" عالجت العديد من المفاهيم الجديدة والمهمة، في قضية علاقة الرجل والمرأة، وعالجت قضايا عالمية يعاني منها العالم كله، وليس العالم العربي فقط.

وأضافت اليحفوفي، على هامش مناقشة كتاب "تحرير الرجل"، اليوم السبت، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الكتاب رصد عدة عناصر وعوامل يمكن من خلالها أن نحدد مدى قدرة الطرفين على التعاون والتكامل، منها المستوى التعليمي والعيش في المدينة وعمل المرأة وغيرها.

تحرير الرجل عزة هيكل معرض الكتاب نجوى اليحفوفي

الخبر التالى:

خبير عسكري: تعاون مصر مع أفريقيا ضرورة استراتيجية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:رسميا.. تأهل الزمالك لربع نهائي دوري الأبطال بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس