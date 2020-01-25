نجوى اليحفوفي: "تحرير الرجل" عالج قضايا عالمية

كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قالت الدكتورة اللبنانية نجوى اليحفوفي، إن الكاتبة عزة هيكل، مؤلفة كتاب "تحرير الرجل" عالجت العديد من المفاهيم الجديدة والمهمة، في قضية علاقة الرجل والمرأة، وعالجت قضايا عالمية يعاني منها العالم كله، وليس العالم العربي فقط.

وأضافت اليحفوفي، على هامش مناقشة كتاب "تحرير الرجل"، اليوم السبت، في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الكتاب رصد عدة عناصر وعوامل يمكن من خلالها أن نحدد مدى قدرة الطرفين على التعاون والتكامل، منها المستوى التعليمي والعيش في المدينة وعمل المرأة وغيرها.