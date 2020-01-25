القرية الفرعونية تستقبل الزوار خلال إجازة نصف العام بأنشطة سياحية متنوعة

قصور الثقافة تعلن حجم مبيعاتها في أول يومين بمعرض الكتاب

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت القرية الفرعونية التابعة لوزارة السياحة، استقبال زوارها خلال إجازة نصف العام الحالي بأنشطة سياحية جديدة ومتنوعة لدعم حركة السياحة باعتبارها أهم المزارات السياحية المعبرة عن الثقافة المصرية بشكلها الحي.

وقالت إنجي الفرماوي المستشار الإعلامي للقرية، إن القرية تهتم بتطوير الأداء التمثيلي التي تقوم به القرية لتجسيد الحياة الفرعونية، موضحة أن القرية تتابع سلسلة المشاهدالتمثيلية على ضفاف النيل عبرالمراكب النيلية لعرض حياة المصريين القدماء في شكلها التمثيلي الحي بالملابس الفرعونية وعرض أهم الصناعات التي اشتهر وبرع فيها المصريون.

وأوضحت أن الأنشطة السياحية المقامة مجددا، تتنوع لتشمل المسرحيات الفرعونية مثل مسرحية "حتشبسوت"، الموكب الفرعوني، مسابقة الأطفال للبحث عن الإله سخمت، عرض لفرق الفنون الشعبية من كل المحافظات، التنورة، الحفلات النوبية، مسابقات الرسم والفنون، العروض الأفريقية، أنشطة الأسرة والطفل.