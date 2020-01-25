أقل متر بـ500 جنيه.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بطرة

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح، في عدد من الأحياء بالمنطقة الجنوبية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي طرة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

وتشمل جميع العقارات المطلة على شارع كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1500 جنيه للسكني و2000 جنيه للتجاري و2000 جنيه للإداري و1200 جنيه للصناعي و2000 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

وتشمل كل العمودي على الشوارع العمومية (كورنيش النيل - كورنيش النيل وشارع مصر حلوان الزراعي أكبر من 10م)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 1000 جنيه للسكني و1600 جنيه للإداري و1200 جنيه للتجاري و800 جنيه للصناعي و1600 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل الحواري والشوارع عرض أقل من 10م (مناطق عشوائية)، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 500 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و500 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.