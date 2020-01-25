عام الاستثمار.. 6 نصائح من شركات التطوير العقاري قبل شراء شقتك- فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

وجه رؤساء شركات استثمار عقاري، عدة نصائح للراغبين في شراء الشقق السكنية خلال عام 2020، مؤكدين أن عام 2020 هو عام استقرار السوق العقاري وأفضل وقت للشراء بهدف الاستثمار.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، ومجموعة عربية القابضة، إن النصيحة الأولى للمشتريين تتمثل في فحص الشركة المعلنة عن الوحدة، ومعرفة تاريخها والأعمال السابقة للشركة.

وأضاف شكري لمصراوي، أن المشتري لا يجب أن ينخدع وراء الإعلانات فقط، هي وسيلة مهمة لكنها ليست كل شئ، سابقة الأعمال وتاريخ الشركة هو الأهم.

وتابع: "الكلام الإيجابي أو السلبي ليس معيارا لتقييم المشروعات أو الشركات، ربما قد يكون مدعوم برغبات توجيهية، الأساس في الموضوع هو ملكية الأرض ورخصة البناء أو القرار الوزاري".

وأضاف رئيس غرفة التطوير العقاري، أن نظم السداد ومقدمات الحجز ستكون الأكثر بحثا من المشتريين بخلاف الأسعار.

وأكد المهندس هاني العسال رئيس شركة مصر إطاليا، ووكيل غرفة التطوير العقاري، أن عام 2020 هي عام الشراء بهدف الاستثمار، على أن يكون تحقيق العائد على الاستثمار بداية من 2021.

وأشار إلى أن أسعار العقارات لن تشهد أي زيادات خلال النصف الأول من 2020 على الأقل، ناصحا بضرورة بحث تاريخ الشركة والمشروعات التي نفذتها قبل ذلك، وهل الأرض المقام عليها المشروع حصلت على رخصة البناء أم لا؟

وأوضح أن المشتري لا بد أن يتابع تنفيذ المشروع على أرض الواقع، ولا ينخدع في التصميمات الرنانة والشكل الذي يعرضه عليه فريق التسويق، لافتًا إلى أن 2020 عام فلترة السوق العقاري من الشركات الدخيلة. بحسب تعبيره.

وأكد أن أفضل وقت لشراء وحدة سكنية يكون في فترة ركود القطاع والتي تكون خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام، حيث تكون الوحدات المطروحة للبيع بقيمتها العادلة.

وقال باسل شعيرة نائب رئيس مجموعة بلاريس، إن المشتري لابد أن يتعامل مع الشركات الكبيرة والتي يتوافر لمشروعاتها قرار وزاري أو رخصة بناء.

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري تستعد حاليا لتنظيم سوق إعلانات الشركات العقارية في وسائل الإعلام المختلفة، لافتًا إلى أن هذا التنظيم يحتاج إلى إطار قانوني يلزم هذه الجهات بعدم نشر إعلانات لمشروعات ما لم يتوفر عدة آليات وضوابط.