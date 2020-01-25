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مطار سوهاج يحتفل بعيد الشرطة بصالات السفر والوصول

02:10 م السبت 25 يناير 2020
مطار سوهاج يحتفل بعيد الشرطة بصالات السفر والوصول

مطار سوهاج الدولي

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار سوهاج الدولي، اليوم السبت، احتفالات داخل صالات السفر والوصول، بالتزامن مع عيد الشرطة المصرية الـ 68 والذي يوافق 25 يناير، من خلال التقاط الصور التذكارية بين مسئولي قيادات المطار والأجهزة الأمنية، بهذه المناسبة وإدخال حالة من البهجة والسرور بين العاملين بالمطار.

ونظمت إدارة مطار سوهاج الدولي، احتفالية بهذه المناسبة، لتهنئة أفراد الشرطة المصرية بالمطار، تقديرا لدورهم في الحفاظ على أمن الوطن وتقديم أرواحهم ودمائهم للحفاظ على الوطن وعلى أرواح الشعب المصري، وبدأ الاحتفال بوقفة حداد على أرواح أبطال الشرطة المصرية البواسل الذين قدموا أرواحهم للوطن.

زار اللواء هشام فريد مدير مطار سوهاج الدولي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج للتهنئة بعيد الشرطة المصرية الـ 68 لعام 2020.

مطار سوهاج عيد الشرطة الشرطة المصرية الشعب المصري 25 يناير

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