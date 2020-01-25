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هيئة الاستشعار من البعد تطلق مسابقة للباحثين في مجالي الزراعة والبيئة

02:07 م السبت 25 يناير 2020
هيئة الاستشعار من البعد تطلق مسابقة للباحثين في مجالي الزراعة والبيئة

الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء

القاهرة- أ ش أ:

أعلنت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إطلاق مسابقة أفضل بحث ابتكاري للباحثين في مجال تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في مجالي الزراعة والبيئة على أن يكون اخر موعد لقبول الأبحاث يوم ٢ مارس المقبل.

وأشار الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة - في تصريح له اليوم - إلى أن تلك المسابقة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتشجيع الباحثين والعلماء على الابتكار والإبداع وخلق بيئة محفزة لهم، لتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث العلمية وتطبيقها على أرض الواقع لتلبية احتياجات المجتمع المصري.

وأوضح أنه سيتم منح جوائز مالية للفائزين الثلاثة الأوائل، وسيتم نشر المساهمات الفائزة وباقي المساهمات الصالحة للنشر في "المجلة المصرية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء"، لافتا إلى أنه يتم الاشتراك في تلك المسابقة بأبحاث لم يتم نشرها من قبل وبأفكار ابتكارية.

وأكد رئيس الهيئة أهمية مراعاة ان تكون الفكرة المقدمة قابلة للتطبيق وتساعد في حل مشكلات مجتمعية والالتزام بالجدية والابتكارية، كما يمكن أن يكون البحث فرديا أو جماعيا وستقسم قيمة الجائزة على القائمين بالبحث.

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الهيئة القومية للاستشعار مجال الزراعة مجال البيئة مسابقة للباحثين

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