من 75 لـ450 جنيهًا للسكني.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالمعصرة

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الجنوبية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي المعصرة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

المستوى الأول ويشمل وادي حوف وحدائق حلوان تقسيم إيكون، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 450 جنيهًا للسكني و1400 جنيه للتجاري و600 جنيه للإداري و300 جنيه للصناعي و1400 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل تقسيم فريد زكي، وتقسيم النصر للسيارات القيدم والجديد، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 400 جنيه للسكني و1200 جنيه للتجاري و500 جنيه للإداري و200 جنيه للصناعي و1200 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

المستوى الأول ويشمل كورنيش النيل والمعصرة وسور محطة الكهرباء حتى حدود حي المعصرة بعرب سلام، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و1200 جنيه للإداري و500 جنيه للتجاري و250 جنيهًا للصناعي و1200 جنيه لأخرى.

المستوى الثاني ويشمل باقي منطقة كورنيش النيل عدا الواجهة المطلة على النيل مباشرة وتقسيم المعلمين وتقسيم المسلة وعزبة كامل صدقي وعزبة النخل وما شابههما، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 200 جنيه للسكني و400 جنيه للتجاري و300 جنيه للإداري و200 جنيه للصناعي و400 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

وتشمل الهجانة والصفية وعزبة خليل وعزب عرب سلام وما شابههما، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 75 جنيهًا للسكني و300 جنيه للتجاري و100 جنيه للإداري و150 جنيهًا للصناعي و300 جنيه لأخرى.