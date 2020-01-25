عرض خاص باللغة الصينية للصوت والضوء بمناسبة عيد الربيع الصيني بالهرم والكرنك

كتب- يوسف عفيفي:

نظمت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عرضا باللغة الصينية في الهرم والكرنك، لوفد رفيع المستوى من السفارة الصينية على رأسهم المستشار الثقافي لسفاره الصين- وأعضاء الجالية الصينية وعدد كبير من الشخصيات المهمة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الربيع الصيني ومرور عام على إطلاق اللغة الصينية لأول مرة في عرض الصوت والضوء بمنطقتي الهرم بالجيزة والكرنك بالأقصر.

وقال محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء، إنه في إطار التعاون المشترك مع السفارة الصينية أقيم العرض باللغة الصينية في الهرم وذلك لأكثر من مناسبة منها الاحتفال بعيد الربيع الصيني ومرور عام على إطلاق اللغة الصينية للصوت والضوء لأول مرة في التاريخ بمنطقة الهرم والكرنك.

وأضاف عبدالعزيز، أن الصوت والضوء تحتفل أيضا مع بداية العام الحالي بإطلاق اللغة الصينية في منطقتي فيله وأبوسمبل، لأول مرة في تاريخ المنطقتين وبهذا تصبح معظم مناطق الصوت والضوء ناطقة باللغة الصينية، وأن مصر بالنسبة للصين تعتبر ضمن أفضل 5 وجهات إفريقية طبقا لتقرير سابق نشرته شبكة خدمات السفر الصينية وزيارات الرئيس السيسي إلى دولة الصين قد عززت ذلك في زيادة معدلات السياحة الصينيه الوافد لمصر.