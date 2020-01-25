الرئيس الجابوني يستقبل الوفد المصري بمشاركة "المقاولون العرب"- صور

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انخفاض شديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل الرئيس الجابوني عمر بونجو، الوفد المصري، برئاسة وزير قطاع الأعمال هشام توفيق والسفير أحمد بكر سفير جمهورية مصر العربية بالجابون ويضم ممثلين عن وزارات الإنتاج الحربي والزراعة والبترول والشركة التجارية للأخشاب التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وبحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب والمهندس إبراهيم مبروك رئيس قطاع أفريقيا.

وأعلنت الصفحة الرسمة لشركة المقولن العرب، عبر الفيسبوك، أن الوفد التقى جوليان نكوجي بيكالي رئيس الوزراء الجابوني، لبحث مجالات التعاون المتاحة بما يخدم مصالح البلدين واستكشاف فرص الاستثمار خاصة في قطاعات الأخشاب والزراعة والثروة المعدنية والبنية التحتية.