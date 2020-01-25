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طلب إحاطة بشأن إهانة بنات كوم أمبو في مسلسل "بنت القبائل"

12:30 م السبت 25 يناير 2020
طلب إحاطة بشأن إهانة بنات كوم أمبو في مسلسل "بنت القبائل"

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن كوم أمبو طلب إحاطة لمناقشته في حضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للإعلام ووزيرة الثقافة، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الإهانة والإساءة للمرأة وبنات كوم امبو، وذلك من خلال ما تم عرضه في مسلسل "بنت القبائل".

وقال النائب أحمد سعد درويش، إن ما ورد على لسان أحد الممثلين من كلمات "انت فاضي من السرمحة مع بنات كوم امبو الخسرانة"، تعد إساءة وإهانة لا يقبلها أحد، الأمر الذي يستوجب محاسبة كل من تسبب في هذه الإهانة وسرعة إيقاف إذاعة المسلسل، مطالباً برد الاعتبار لبنات كوم أمبو وحفظ حقهم في ظل هذه التصرفات المرفوضة. بحسب البيان.

مجلس النواب مجلس الوزراء أحمد سعد درويش كوم أمبو طلب إحاطة مسلسل بنت القبائل إهانة بنات كوم أمبو

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