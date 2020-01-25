ضمن الاحتفال بيومها الوطني.. البيئة: حملة تشجير بشارع مجمع الأديان بمصر القديمة

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة حملة تشجير بشارع مجمع الأديان بمصر القديمة بدءًا من الكنيسة المعلقة حتى جامع عمرو بن العاص، وذلك في إطار استعدادات وزارة البيئة للاحتفال بيوم البيئة الوطني وتفعيلًا لمبادره "اتحضر للأخضر"، لنشر الوعي البيئي وأطلقتها الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة تحت رعاية رئيس الجمهورية.

كما تم تنظيم مسيرة من الكشافة حاملين بوستر يوم البيئة الوطني بهدف تعريف المارة بيوم البيئة الوطني وأهميته في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة بين فئات المجتمع المختلفة، وحث المواطن على المشاركة في الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

شارك في الحملة كل من أسقفية الخدمات العامة، وأسقفية مصر القديمة، وكشافه الكنيسة المعلقة، وإدارة تشجير بحي مصر القديمة، وأوقاف مصر القديمة.