​مكافحة ذبابة الفاكهة ضمن مناقشات "زراعة النواب" الأسبوع المقبل

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الزراعة بمجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رائف تمراز، بشأن إهدار المال العام في تغطية المراوي بمركز الحسينية محافظة الشرقية، واستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب السلاب، بشأن المطالبة بإحلال وتجديد الكباري الواقعة بمركز شربين محافظة الدقهلية.

وتشهد أيضًا مناقشة طلبي الإحاطة المقدمان من النائب صابر عبدالقوي، حول عدم قيام وزارة الموارد المائية والري برفع نواتج تطهير الترع والمصارف ما يعيق المرور على الطرق، والمغالاة في أسعار مقابل حق الانتفاع بأراضي طرح النهر وخاصة أراضي البساتين.

وتشهد اللجنة يوم الاثنين، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور إيهاب غطاطي، بشأن توقف وزارة الزراعة عن أداء دورها في مكافحة ذبابة الفاكهة وسوسة النخيل، ما أضر بالإنتاج وانخفاض حجم الصادرات المصرية من الفاكهة، وطلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمال رزق الله، تامر عبدالقادر، ومحمد حبيب، بشأن فشل جهود وزارة الزراعة في القضاء على السوسة الحمراء التي تصيب أشجار النخيل بما سبب خسائر فادحة للزراع، وطلب الإحاطة المقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم تثبيت العاملين بالبرنامج القومي لمكافحة ذبابة الفاكهة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.