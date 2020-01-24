اليوم الثالث.. تعرف على أجندة معرض الكتاب غدًا السبت

كتب- محمد عاطف:

تقام العديد من الفعاليات، غدًا السبت، ضمن البرنامج الثقافي لليوم الثالث من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 الذي انطلق أمس الأول، ويستمر حتى الرابع من فبراير المقبل تحت عنوان "مصر وأفريقيا.. ثقافة التنوع".

وتتنوع الفعاليات ما بين المقهى الثقافي، كاتب وكتاب، ملتقى الإبداع، شباب أفريقيا، الفنون التشكيلية، البرنامج المهني، المسرح، السينما، وقاعة جمال حمدان.

ففي قاعة جمال حمدان تقام في الساعة الواحدة بعد الظهر، ندوة "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع" ويشارك فيها كل من السفير علي الحفني، ونهلة أبو العز واللواء محمود متولي، وفي الساعة الثالثة عصرًا تعقد ندوة شخصية المعرض "جمال حمدان" تحت عنوان جمال حمدان.. شاعر المكان والخرائط" ويشارك فيها كل من سامح عبدالوهاب ومحمد السبعاوي ومحمد محمود غنيمة، بينما يقام في الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة مساء اللقاء الفكري بمشاركة نادليكا مانديلا.

فيما تستضيف قاعة الشرف الساعة العاشرة صباحًا، اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية لاتحاد الناشرين العرب، وفي تمام الثالثة عصرًا تعقد ندوة الأدب السنغالي باللغة الفرنسية.. الموروث الاتجاهات للكاتب أبو العلاء راسين مدير نصب النهضة الأفريقية، وفي الخامسة مساء تقام ندوة الإعلام العربي وقضايا التنمية المستدامة بمشاركة عمرو الليثي وأحمد قران الزهراني.

كما تعقد بقاعة الشعر في الساعة الثانية ظهرا أمسية شعراء البادية المصرية "الوادي الجديد والبحيرة" بمشاركة إبراهيم أبو فايد، حامد عبد المعز ، راغب الشويعر، صالح الشراري، سيد الرشيدي وفضل محمد إبراهيم، محمد مصباح الربيعي.

وتتواصل الأمسية في الثانية ظهرا بمشاركة مجموعة أخرى من الشعراء هم إسلام سلامة وسارة علام وسالم أبو شبانة وشمس المولى الشيخ وفاطمة منصور، وكمال أبو النور، ومحمد حبيب، وهدي عبد القادر .

وفي الساعة الرابعة يعقد اللقاء الشعري "أمسية في محبة محمد عيد إبراهيم ووسام الدويك" بمشاركة أمنية طلعت، علي عبدالحميد بدر، محمود قرني، هشام محمود، وفي السادسة مساء يشارك في الأمسية حسن الوزاني من المغرب، وغسان الخنيزي من السعودية وناهد الشمري من العراق، وهيروشي ثانيوشي من اليابان.

وتنطلق فعاليات المقهى الثقافي في الساعة الواحدة ظهرًا بندوة "الأدب والإنثوجرافيا.. سليمان فياض" بمشاركة حمدي سليمان ومحمد عبدالعال، وفي الساعة الثالثة عصرًا يستضيف المقهى ندوة "ظواهر ثقافية.. دراسات الترجمة ضمن احتفالية بشير السباعي بمشاركة أنور مغيث ودينا قابيل ومحمد هشام، ويختتم المقهى فعالياته في اليوم الثالث بملتقى الشباب الذي يناقش موضوع البحث عن قصة جديدة بمشاركة إسلام عشري ومحمد علام وهند جعفر.

وفي كاتب وكتاب يتم استعراض أفريقيا في كتاب، الثقافة والجسور المقطوعة للكاتب عز الدين نجيب، بمشاركة حمدي عبدالله وماجد يوسف، وفي جناح صدر حديثًا يتم مناقشة كتاب من الميدان إلى الديوان - جودة عبدالخالق بمشاركة صابر عرب وحسن علي وعبدالفتاح الجبالي، من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الخامسة والنصف مساء، أما الأقلام النسائية سيتم فيها مناقشة كتاب "تحرير الرجل" للدكتورة عزة هيكل بحضور جهاد محمود ونجوى اليحفوفي من لبنان ومحمد السعيد.

وفي ملتقى الإبداع تعقد العديد من المناقشات الإبداعية من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء منها مناقشة كتاب موعد الفراق للكاتب حسام أبو العلا، وكتاب "الحب" للكاتب صبحي شحاتة، وديوان "تمامًا كما أفعل الآن" للشاعرة سناء مصطفى.

وفي جناح شباب أفريقيا تقام ندوة دور الشركات في تحقيق التنمية المستدامة بحضور حسين أباظة، والنائبة مي البطران، وشريف عامر، وممدوح العربي، كما سيكون هناك لقاء مع حبيب محمد حسن المستشار الثقافي والإعلامي لدولة إريتريا، و ندوة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي بمشاركة سيدي ولد التاه من موريتانيا والأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود من السعودية والسفير محمد عبدالغفار وحسين جويلي.

كما يقام على مدار اليوم ورش تعليم فن الكاريكاتير وستوري بورد وابدأ مشروعك الصغير، فيما يقام على المسرح أنشطة فنية وغنائية لطلاب محافظة بورسعيد، وأوركسترا الشباب للفرقة الصينية، وفرقة كفرالشيخ للفنون الشعبية، فيما يتم عرض فيلم الكنز بقاعة السينما، وأيضًا ورشة صناعة بوستر بألوان مائية للاطفال ورسم على الوجوه وورشة نحت بارز بالصلصال وورشة رسم حر بألوان الفلوماستر.

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