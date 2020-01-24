جاليري "بهلر" يكشف الأعمال الفائزة بالدورة الأولى لمسابقة الشباب

القاهرة- (أ ش أ):

أعلن جاليري بهلر نتائج مسابقة شباب التشكيليين التي افتتحت أبواب التقديم لدورتها الأولى في نوفمبر الماضي للفنانين تحت سن 35 عامًا.

وذكر الجاليري في بيان اليوم الجمعة، أنه تلقى 70 عملًا فنيًا، ما بين النحت والتصوير الزيتي والميكس ميديا واختارت لجنة التحكيم 25 عملًا من بين الأعمال المقدمة ليتم عرضها في معرض خاص بهم سيعلن عن موعد افتتاحه في الأيام المقبلة.

وأضاف البيان أن الافتتاح سيشهد تكريمًا للخمسة أعمال الفائزة بالمراكز الأولى بالإضافة إلى تكريم لجنة تحكيم المسابقة حيث جاءت الأعمال الفائزة: المركز الأول للفنانة الشابة حسناء حنفي، الثاني للفنانة آية إبراهيم، الثالث للفنانة هاجر عصام، المركز الرابع للفنانة آية إبراهيم، المركز الخامس للفنانة نجلاء محمد عرفة.

وتشكلت لجنة تحكيم المسابقة من كل من الفنان التشكيلي الدكتور محسن عطية "رئيسًا"، الناقد الفنان صلاح بيصار "مقررًا" الفنان التشكيلي الدكتور سامي البلشي "مقررًا".

وجاءت توصيات لجنة التحكيم متضمنة رصدا لواقع الفن التشكيلي في مصر؛ نصها كالتالي: "الفن لغة عظيمة، فهو وبالإضافة لكونه نشاط ترفيهي، يكاد أن يصبح الحل الجمالي للعديد من المشكلات، ولما كان لا يقتصر على مرحلة عمرية واحدة ، فإنه يمثل فى أى مرحلة عمرية الحماس البرئ من أجل خلق شئ جديد جميل وللالتقاء مع الآخرين، لتبادل الآراء والمشاعر بلغة للتفاهم أكثر فعالية، بل لإزالة سوء الفهم، وما ينجم عنه من مشكلات مثل، تفشى العنصرية وإقصاء الآخر.

وقال الفنان سامح سعيد مدير جاليري بهلر ، إن المسابقة تهدف إلى إثراء حركة الفن التشكيلى وتشجيع شباب الفنانين على الإبداع الحر وغير التقليدي وهذا هو المنشود من هذه المسابقة.

وأشار سعيد إلى أن الأعمال الشابة في مصر تحتاج إلى مزيد من الراعية والانتشار محليًا وعالميًا، وهذا يعزز فكرة تواصل الأجيال الفنية مع بعضها إذ أن لجنة اختيار الأعمال ستضم نخبة من كبار الفنانين التشكيليين فى مصر سيتم الإفصاح عن أسمائهم عقب إعلان النتائج.

وأوضح أن المسابقة تعقد بشكل سنوي حيث يتم تلقي الأعمال على مدار شهر ديسمبر من كل عام على أن يتم تدشين معارض خاصة بالأعمال الفائزة والسعي نحو تسويقها محليًا ودوليًا.​