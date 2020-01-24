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​على 3 أيام.. "خطة النواب" تناقش الحسابات الختامية لعدد من الوزارات والهيئات

08:08 م الجمعة 24 يناير 2020
​على 3 أيام.. "خطة النواب" تناقش الحسابات الختامية لعدد من الوزارات والهيئات

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

تشهد لجنة الخطة والموازنة، يوم الأحد المقبل، مناقشة الحساب الختامي لعدد من الوزارات والهيئات.

وستناقش اللجنة، موازنة وزارات (الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري والتجارة والصناعة)، وهيئات (العامة لاستصلاح الأراضي، والعامة للخدمات البيطرية، والعامة للثروة السمكية، ومركز البحوث الزراعية، والمجلس القومي للسكان للسنة المالية 2018/2019، والعامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات المصرية، والهيئة القومية للأنفاق، والمجلس القومي للمرأة للسنة المالية 2018/2019).

كما تشهد يوم الاثنين، مناقشة حساب ختامي موازنة وزارات (التعليم العالي والبحث العلمي، والطيران المدني، والشباب والرياضة للسنة المالية 2018/2019)، مع بحث ومناقشة النتائج الإجمالية لتنفيذ الموازنات الجارية والاستثمارية والتحويلات الرأسمالية للهيئات العامة الاقتصادية من واقع حساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2019.

بالإضافة إلى مناقشة موازنة (الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وصندوق دعم وتطوير الطيران).

وتشهد اللجنة يوم الثلاثاء، مناقشة الحساب الختامي للهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم للسنة المالية 2018/2019، مع بحث ومناقشة حساب ختامي موازنة كل من هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة القومية للبريد للسنة المالية 2018/2019.​

مجلس النواب البرلمان المصري موازنة الوزارات الهيئة الوطنية للإعلام الهيئات الحكومية

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