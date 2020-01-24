رئيس "الناشرين العرب": معرض القاهرة للكتاب من أهم وأعرق المعارض الدولية

القاهرة- (أ ش أ):

قال رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، يعد من أهم وأعرق المعارض الدولية وأن نقله إلى المقر الجديد بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بمثابة نقلة حضارية للمعرض.

وأضاف رشاد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، أن دورة المعرض العام الماضي (دورة اليوبيل الذهبي) شهدت نجاحًا كبيرًا، وكان لها صدى عالمي.

وأوضح أن اللجنة العليا المنظمة للمعرض، عملّت على سهولة دخول وخروج الجمهور، كما حرصت على زيادة خطوط المواصلات التي تنقل الزوار إلى المعرض وزيادة عدد الناشرين بشكل ملحوظ عن العام الماضي.

وفيما يتعلق باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المقرر انعقادها، غدًا السبت، قال رئيس اتحاد الناشرين العرب إن الاجتماع سيبحث إجراء بعض التعديلات على القانون الأساسي واللائحة الداخلية، ومشاركة الناشرين العرب في المعارض الدولية.​