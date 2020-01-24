"مفتيات الأزهر" بمعرض الكتاب: نجاح مبادرة الإمام الأكبر لتمكين الواعظات

القاهرة- (أ ش أ):

استقبلت واعظات الأزهر الشريف، اليوم الجمعة، رواد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، للرد على أسئلتهم واستفساراتهم حول الأمور الشرعية المختلفة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بالاستعانة بواعظات أزهريات لتحقيق التواصل الأمثل مع الجمهور، وخاصة السيدات، للتعريف بأمور الدين.

وأعربت واعظات الأزهر عن بالغ سعادتهن بمبادرة الإمام الأكبر لتمكين الواعظات من الدخول في مجال الإفتاء، بعد خضوعهن لبرامج ودورات مكثفة، تحت إشراف كبار علماء وأساتذة الأزهر، تنوعت ما بين صناعة المفتية مرورًا بالإلقاء ونهاية بالإفتاء، ليبدآن العمل في الميدان، لتلبية حاجة الجمهور.

ويشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي بجناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع الجناح في قاعة التراث رقم (4)، على مساحة ألف متر، تشمل أركان متنوعة مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.