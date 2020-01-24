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"الإفتاء": الأحد أول أيام جمادى الآخرة

06:29 م الجمعة 24 يناير 2020
"الإفتاء": الأحد أول أيام جمادى الآخرة

الأحد أول أيام شهر جمادى الآخرة

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن غدًا السبت، هو المتمم لشهر جمادى الأولى، وأن الأحد الموافق 26 يناير 2020، سيكون أول أيام جمادى الآخرة لعام 1441 هجرية.

وقدمت دار الإفتاء المصرية، التهنئة للأمتين العربية والإسلامية، بهذه المناسبة، داعية المولى عز وجل أن يعيد عليها هذه الأيام بالخير واليمن والبركات.

الشهور القمرية جمادي الآخرة دار الإفتاء
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