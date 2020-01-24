أجراها خبير أجنبي.. فريد الديب يكشف تفاصيل عن "العملية الدقيقة" لمبارك

كتب - حاتم أبوالنور:

كشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل العملية الجراحية التي أجراها مساء أمس.

وكان علاء مبارك أعلن، اليوم الجمعة، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على تويتر، خضوع والده لعملية جراحية، قائلًا: "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية، وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

وقال الديب، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مبارك أجرى العملية في جناح خاص بالمستشفى العسكري بالمعادي، داخل قسم جراحة المخ والأعصاب، وأشرف على العملية الدقيقة خبير أجنبي بالتنسيق مع الأطباء المصريين".

وأضاف المحامي الخاص لأسرة مبارك، "حالة الرئيس الأسبق منذ أول أمس مستقرة، ودرجة وعيه كبيرة جدًا، وأن أجهزته الحيوية تعمل بشكل جيد ومستقرة بشكل يتزايد"، مشيرًا إلى أن أفراد العائلة استقبلوا اتصالاتِ عديدة من شخصيات خليجية رفيعة المستوى للاطمئنان على صحته.

وأوضح الديب، أن المستشفى امتلأت بالزهور والورود، لافتًا إلى أن الرئيس الأسبق يرافقه بالجناح الموجود فيه السيدة سوزان مبارك وأحفادهما، وابنيه جمال وعلاء.

وبحسب محامي الأسرة، فإن الرئيس الأسبق أسعده ردود ودعاء المصريين له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن ذلك رفع من روحه المعنوية، وأنه كان دائم الابتسامة عندما يقرأ عليه أحد الحضور "دعاء المصريين له".