ننشر أسماء الفائزين بجوائز معرض الكتاب 2020 (صور)

بالصور.. إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني

كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

فازت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، استاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، بجائزة أفضل كتاب عن قارة أفريقيا عن كتابها "الصحافة والإعلام الأفريقي"، في معرض الكتاب 2020.

جاء ذلك خلال حفل توزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وحصد الكاتب هشام السيد سعادة، جائزة أفضل كتاب علمي عن كتابه "هندسة الصوت من الهوية للاحتراف.. سينما- إذاعة- تليفزيون" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب.

أما الناقد محمد عبدالحميد أبوالسعود فحصد جائزة أفضل كتاب نقدي عن كتابه "اتجاهات السرد في الرواية المصرية المصرية" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز الكاتب محمد أبوالعلا السلاموني بجائزة أفضل نص مسرحي عن "هكذا تتحدث داعش.. تراجيديا فقه الخلافة والغزو والجهاد" الصادر عن المطبعة الأميرية.

كما فاز الدكتور محمود مهدي بدوي بجائزة أفضل كتاب في التراث، عن كتابه "المغني لابن البيطار".

وفاز بأفضل كتاب مترجم عام الدكتور عبد الجواد خليفة أبو زيد عن كتاب "العلاج المعرفى السلوكى" تأليف مايكل نينا، ويندى داريدان، الصادر عن المكتبة الأنجلو مصرية، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة.

وفازت بجائزة أفضل كتاب مترجم للأطفال المترجمة هبة سمير المطراوي عن كتاب "الصياد" تأليف جاو لى هونغ، الصادر عن دار صفصافة للنشر، وتسلمها الناشر محمد البعلي.

أما دار الكرامة للنشر والتوزيع فحصدت جائزة أفضل ناشر بمعرض الكتاب لهذه الدورة.

كما حصدت القاصة نهى صبحى بجائزة الكتاب الأول عن مجموعتها القصصية "أصفاد الروح" الصادرة عن دار روافد للنشر.

وفازت إيمان محمدعبدالله النمر بجائزة العلوم الإنسانية، عن كتابها "المسرح والمجتمع من من النهضة إلى ثورة ١٩١٩" والصادر عن دار الكتب والوثائق القومية.

كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج علي، أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ديسمبر الماضي.

تمنح الهيئة جائزة قدرها 10 آلاف جنيه في كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهي: الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن إفريقيا (دراسات) – الفنون – الطفل – الكتاب العلمى.

وجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها خمسة آلاف جنيه.

وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة.

بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.​