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بالأسماء.. ننشر الفائزين بجوائز معرض الكتاب في فرع الأدب

04:21 م الجمعة 24 يناير 2020
بالأسماء.. ننشر الفائزين بجوائز معرض الكتاب في فرع الأدب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

كتب - محمد عاطف:

حصدت الكاتبة مي خالد، جائزة أفضل رواية عن رواياتها "تمار"، الصادرة عن دار العربي للنشر، خلال حفل توزيع معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 51 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، اليوم الجمعة، بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وفاز الكاتب محمد جبريل بجائزة أفضل مجموعة قصصية عن مجموعته "مدار القلب" الصادرة عن دار ليفانت لتنمية الموارد.

كما فاز الشاعر ماجد يوسف بجائزة أفضل ديوان شعر عامية عن ديوانه "القلوب عند بعضها: طبقات الخيال"، الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وحصد الشاعر حسن علي شهاب الدين، جائزة أفضل ديوان شعر فصحي عن ديوانه "كأول شعر في الأرض" الصادر عن مؤسسة أروقة للنشر.

وفازت الكاتبة عبير محمد أنور بجائزة أفضل كتاب للطفل عن كتابها "خطابات سرية" الصادر عن دار نهضة مصر.

كانت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة هيثم الحاج على، أعلنت عن فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولى للكتاب فى ديسمبر الماضي.

تمنح الهيئة جائزة قدرها 10 آلاف جنيه في كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهي: الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن إفريقيا (دراسات) – الفنون – الطفل – الكتاب العلمى.

وجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عاما وقيمتها خمسة آلاف جنيه.

وجائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتى أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة.

بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.​

معرض القاهرة الدولي دار العربي للنشر التجمع الخامس هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب

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