أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك ومازيمبي فيروس كوورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

فرقة الموسيقات العسكرية تستقبل رواد معرض الكتاب

04:19 م الجمعة 24 يناير 2020
فرقة الموسيقات العسكرية تستقبل رواد معرض الكتاب

معرض القاهرة الدولي

القاهرة - أ ش أ:

استقبلت فرقة الموسيقات العسكرية، رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51 بعزف النشيد الوطني ومعزوفات من الأغاني الوطنية.

ولاقت العروض التي قدمتها الفرقة، اليوم الجمعة، إقبالا كبيراً من الجمهور الذي حرص على متابعتها، وترديد النشيد الوطني للبلاد والأغاني الوطنية معها، كما ألتقط رواد المعرض الصور التذكارية مع الفرقة.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، صباح اليوم الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فتح المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس أبوابه للجمهور، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف.

يذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض.

ويشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

هذا المحتوى من

فرقة الموسيقات العسكرية معرض القاهرة الدولي الأغاني الوطنية

الخبر التالى:

بالأسماء.. ننشر الفائزين بجوائز معرض الكتاب في فرع الأدب
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر| شاهد مباراة نصف نهائي أفريقيا لليد بين مصر والجزائر