رئيس "قصور الثقافة" يكشف حجم إيرادات أول أيام معرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

احتل جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، أكثر الأجنحة كثافة، أمس الخميس، أول أيام معرض الكتاب، وشهد إقبالاً من الجمهور.

وقال الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة، إن إجمالي ما حققته الهيئة من مبيعات في أول أيام المعرض يتجاوز 101 ألف جنيه.

وأضاف عواض لمصراوي، اليوم الجمعة، إن هذا الرقم يوازي ضعف ما حققته الهيئة مقارنة بمبيعات أول أيام المعرض في الدورة الماضية، وكان حوالي ٥٥ ألف جنيه.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة والدولي للكتاب، انطلقت أول أمس الأربعاء، وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا.. ثقافة التنوع"، وتحل السنغال ضيف شرف هذه الدورة، وجرى اختيار العالم المصري الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض هذا العام.

وتشهد هذه الدورة حضور 40 دولة عربية وأجنبية، بزيادة 5 دول عن الدورة الماضية، ويشارك بها 900 دار نشر، منها 594 ناشرا مصريا، و255 ناشرا عربيا وأجنبيا، و7 ناشرين للكتب الإلكترونية، و41 مشاركا ضمن مكتبة سور الأزبكية، و3 مشاركات لذوي القدرات الخاصة، ولأول مرة اختيار سفراء للترويج للمعرض خارجيا.​