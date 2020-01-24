بالصور.. إقبال كبير على معرض الكتاب في يومه الثاني

كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود بكار:

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51، صباح اليوم الجمعة، إقبالا جماهيريا كبيرا، وذلك لليوم الثاني على التوالي بعد فتح المعرض المقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، أبوابه للجمهور، وذلك في ظل تواجد أمني مكثف.

وتوافد عشرات الآلاف من الأسر المصرية بالإضافة إلى الشباب إلى المعرض اليوم مع بدء عطلة نصف العام الدراسي للطلاب، كما توافد على المعرض أيضا العديد من الجنسيات العربية والأجنبية التي حرصت علي متابعة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام ضمن أعمال المعرض، بهدف التعرف علي مختلف الثقافات العربية والأجنبية والإفريقية، حيث تحتضن الدورة الـ 51 عددا كبيرا من دور النشر التي تمثل 40 دولة عربية وأفريقية.

يذكر أن دولة السنغال تحل هذا العام كضيف شرف وتم اختيار الدكتور جمال حمدان شخصية المعرض، ويشارك في هذه الدورة 40 دولة من خلال 900 دار نشر يتم عرض أعمالها في 808 أجنحة ، إضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة.

وللمرة الأولى، يتم إطلاق تطبيق إلكتروني للتيسير على الزائرين لمعرفة أماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.​