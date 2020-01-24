بيان من "القوى العاملة" بشأن تنفيذ إجازة 25 يناير

القاهرة - أ ش أ:

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشوراً لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لقيام المفتشين بمكاتب العمل بمتابعة التنفيذ الفعلي لقرار إجازة غدًا السبت، الموافق 25 يناير، بمصانع ومنشآت وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد الشرطة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن "عيد الشرطة" إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، مشيرا إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وقدم وزير القوى العاملة، التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وهيئة الشرطة من ضباط وجنود، بهذه المناسبة التاريخية التي ضرب فيها رجال الشرطة البواسل أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، راجيا دوام التوفيق والسداد لرجال الشرطة ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والخير والسلام، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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