أكبر وفد أمني روسي يختتم جولته بمطاري الغردقة وشرم الشيخ

‎كتب – محمد عبيد:

اختتم وفد أمني روسي متخصص في أمن المطارات، الجمعة، جولته التفقدية بمطاري الغردقة وشرم الشيخ الدوليين، والتي استمرت 5 أيام داخل كل مطار.

وقالت مصادر بالطيران المدني، في تصريحات اليوم، إن الوفد الأمني الروسي هو الأكبر الذي يزور مصر، وتابع خلال جولته حركة الركاب داخل صالات السفر والوصول والمهبط، وقام بالتفتيش على طرق إنهاء الإجراءات الأمنية المتبعة على الركاب والعاملين، في إطار سعي الجانب الروسي لاستئناف الرحلات المتوقفة إلى المطارين منذ حادثة سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء أواخر أكتوبر 2015، ثم استئناف الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي .

‎وأضافت المصادر أن الوفد الروسي ضمّ 16 خبيرًا متخصصًا في أمن المطارات والتأمين بالتنسيق مع الشركة المصرية للمطارات برئاسة الطيار عادل محجوب.

أوضحت المصادر أن الوفد الروسي انقسم إلى مجموعتين؛ الأولى كانت بمطار الغردقة وضمت 8 خبراء، والثانية بمطار شرم الشيخ وضمت 8 خبراء، وتابعت كلا المجموعتين إنهاء الإجراءات داخل صالات السفر والوصول بالمطارين، وتفقد المهبط والأسوار الخاصة بالتأمين وكاميرات المراقبة وطرق نقل الوجبات إلى الطائرات، ومعدات الخدمات الأرضية والعاملين داخل المهبط، وشاهد العاملين المسموح لهم بالدخول داخل الدائرة الجمركية، وأجهزة التأمين الحديثة التي تم تركيبها داخل المطارين، وكذلك مراكز الإطفاء داخل المهبط وخناجر الصيانة.

‎ولفتت المصادر إلى أن الوفد عقد لقاءً مع المسئولين بالطيران المدني، وأشاد بالخطوات والنتائج التي توصل إليها.

ومن المقرر أن يغادر الوفد إلى روسيا خلال ساعات من مطار القاهرة الدولي على متن الطائرة الروسية المتجهة إلى موسكو.