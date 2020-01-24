أكثر الكلمات إنتشاراً

الزمالك ومازيمبي فيروس كوورونا معرض الكتاب 25 يناير الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان حادث ميكروباص الطبيبات أحداث ليبيا بطولة أفريقيا لليد أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

وزير التعليم العالي: ندرس احتياجات مصر من علمائها بالخارج

01:27 م الجمعة 24 يناير 2020
وزير التعليم العالي: ندرس احتياجات مصر من علمائها بالخارج

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

واشنطن - (أ ش أ):

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تتم دراسة احتياجات مصر من علمائها بالخارج في تخصصات علمية عديدة مثل علوم الفضاء والتقنيات البازغة والخلايا الجذعية والعلوم الهندسية وغيرها.

وأضاف الوزير، في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط بواشنطن، أن الوزارة تتواصل مع المكاتب الثقافية المصرية حول العالم لاستقدام العلماء المصريين في إطار قاعدة البيانات التي يتم العمل على استكمالها بالتعاون مع وزارة الهجرة.

وأعرب عبدالغفار عن ترحيب الوزارة بمساهمة أبنائها بالخارج سواء من يريد العمل التطوعي أو بمقابل حيث الأهم هو تعظيم الاستفادة من علماء مصر بالخارج وممن تراكمت لديهم الكثير من الخبرات التي يمكن أن تساهم في التطوير وهم على استعداد كبير لدعم ومساندة بلادهم.

وأشار إلى أن لقاءه بواشنطن مع الأساتذة والدراسين المصريين في الجامعات الأمريكية، يأتي ضمن زيارات أخرى يقوم بها في أنحاء العالم ومن بينها زيارات سابقة لبريطانيا وألمانيا والنمسا وغيرها لإطلاع المصريين بالخارج على جهود الدولة وما تقوم به من تطوير واستثمار في بناء الإنسان وكذلك لتشجيعهم على المساهمة في تنمية بلادهم.​

هذا المحتوى من

خالد عبدالغفار واشنطن وزارة التعليم العالي علوم الفضاء

الخبر التالى:

نشاط السيسي في أسبوع: جولة أوروبية.. ورسالة إلى الجيش
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:علاء مبارك عبر "تويتر": والدي أجرى عملية جراحية