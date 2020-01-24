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رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تتفقد شقق أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر

12:24 م الجمعة 24 يناير 2020
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كتب - محمد عبدالناصر:

أجرت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، جولة تفقدية بمشروعات الإسكان الاجتماعي بمدينتي 6 أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، برفقة المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، والمهندس أشرف فتحى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وقالت مي عبد الحميد - في بيان اليوم الجمعة - إنه تم تفقد جميع مواقع (الإسكان الاجتماعي) بالمدينتين، وتشمل (موقع 800 فدان، وبه 42 ألف وحدة، وخاصة قطاعي (ج - د) لمتابعة أعمال المرافق – موقع 645 عمارة، لمتابعة أعمال التنفيذ – موقع 266 عمارة – وموقع 1185 عمارة)، وتم التشديد على الالتزام بالبرامج الزمنية للانتهاء من تنفيذ الوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، حتى يتم تسليم الوحدات لمستحقيها.

صندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد حدائق أكتوبر وزارة الإسكان الاجتماعي

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