ضبط هولندي أخفى مخدرات وحشيش داخل "شرابه" بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد:

أحبطت جمارك الإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من الحشيش.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم الجمعة، إنه تم الاشتباه في راكب هولندي الجنسية من أصل مصري كان قادما على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 758 من أمستردام، وبتفتيشه، عثر على قطعتي حشيش وزن القطعة 20 جراما و60 قرص ترامادول وكيس بداخله كمية من أقراص الإكستازي المخدرة بوزن 25 جراما وكيس بداخله كمية من أقراص الآيس المخدرة بوزن 20 جراما مخبأة داخل جوارب مخفاة بين طيات الملابس بحقائبه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة .​