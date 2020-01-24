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اليوم.. معرض الكتاب يفتح أبوابه في الـ10 صباحًا

02:20 ص الجمعة 24 يناير 2020
اليوم.. معرض الكتاب يفتح أبوابه في الـ10 صباحًا

معرض الكتاب

كتب - محمد عاطف:

قالت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، إن ما تم تداوله عن تغيير موعد المعرض اليوم الجمعة إلى الثانية عشر ظهرًا، لا أساس له من الصحة.

وأصدرت إدارة المعرض، بيانًا، أكدت خلاله أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح المعرض ظهر أمس الأربعاء، بمرافقة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.

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