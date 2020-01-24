حقوق المرأة الدستورية.. ندوة لمناقشة دليل تدريبي لإدماج النوع الاجتماعي في المجتمع بمعرض الكتاب

كتب - أسامة علي:

استضافت قاعة كاتب وكتاب بمعرض الكتاب، ندوة لمناقشة كتاب دليل تدريبي بإدماج النوع الاجتماعي في جميع القطاعات، تحت إشراف الدكتورة مايا مرسي، رئيس القومي للمرأة، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، أريج البدراوي، عضو التدريب بالمجلس القومي شيماء نعيم، مدير عام التخطيط بالمجلس القومي للمرأة والدكتور حنان أبوسكين، أستاذ مساعد بمركز البحوث الجنائية.

قالت الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدليل يعد الكتاب الوحيد الذي أعد باللغة العربية، على مستوى الدول العربية.

واضافت أن هناك نظرة مجتمعية للمرأة على أنها لا يجوز انها فاعلة في التنمية، مؤكدة انه تقليص لدور المرأة، ويخلق فجوة اجتماعية بين النساء والرجال.

وتابعت: "لا يجوز أن يقوم المجتمع دون جناحيه المرأة والرجل، ولابد أن يكون هناك نظرة مجتمعية مختلفة للمرأة لتوسيع خياراتها بين مجالات متعددة، ولابد أن تمتلك القرار من خلال تدريبهم وتعليمها".

ولفتت إلى أنه يجب أن يكون للذكور والإناث للمساهمة في بناء المجتمع، وعدم اتهام المرأة بالجهل والأمية، مؤكدةً أن التغيير يبدأ من الأسرة من خلال المساواة بين الولد والبنت في التربية والتعليم والصحة، مشيرةً إلى أن في الأرياف هناك تمييز بين الولد والبنت.

وفي السياق، تحدثت الدكتورة أريج البدراوي عن الحقوق الدستورية للمرأة والتي تحرص على المساواة وعدم التمييز، ووضعية المرأة في المجتمع، والتمثيل النيابي والوظائف العامة وحماية المرأة من العنف.

ولفتت إلى أن الدليل يتضمن مؤشرات لأوضاع المرأة في المجتمع، والذي يشير إلى زيادة معدلات البطالة والأمية بين الإناث مقارنة بالذكور.

ويرتكز الكتاب على الزيادة السكنية التي تؤثر على التنمية، وحق الأسرة في تنظيم عدد أطفالها، والتوعية بمخاطر الحمل المتكرر على صحة الأم والطفل.

ويهدف الدليل الى معالجة القضية السكانية، لتتناسب بين التنمية والزيادة السكانية، ورفع كفاءة وخصائص المواطنين، وإعادة التوزيع السكاني، بدلا من تركيز السكان على شريط الوادي من خلال إعادة ترسيم الحدود للمحافظات والذي يتماشى مع اتجاه الدولة، والربط بين خريطة الفقر والتنمية بشكل مناسب.​