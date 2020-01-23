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الثقافة تنعي الكاتب الشاب محمد حسن خليفة

08:49 م الخميس 23 يناير 2020
الثقافة تنعي الكاتب الشاب محمد حسن خليفة

محمد حسن خليفة

كتب- أحمد مسعد:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نعي وزارة الثقافة المصرية والهيئة المصرية العامة للكتاب وإدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الشاب محمد حسن خليفة، الذي وافته المنية صباح اليوم في مستشفى القوات الجوية بعد إصابته بإغماءة أثناء تواجده في دار النشر التي أصدرت مجموعته القصصية الجديدة.

وأوضح البيان، مساء الخميس، أنه تبين أن سبب الإغماءة أزمة قلبية تم نقله على إثرها للمستشفى على الفور.

وشاطرت وزارة الثقافة والهيئة والمعرض، أسرة الفقيد الألم والأحزان داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أحبته وذويه بالصبر والسلوان.

مجلس الوزراء

محمد حسن خليفة معرض الكتاب مجلس الوزراء

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