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تعرف على موعد فتح أبواب معرض الكتاب غدًا الجمعة

08:17 م الخميس 23 يناير 2020
تعرف على موعد فتح أبواب معرض الكتاب غدًا الجمعة

معرض الكتاب

كتب- محمد عاطف:

قالت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، المنعقد بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس، إن ما تم تداوله عن تغيير موعد المعرض غدًا الجمعة إلى الثانية عشر ظهرًا، لا أساس له من الصحة.

وأصدرت إدارة المعرض، بيانًا الخميس، أكدت خلاله أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور من العاشرة صباحًا.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح المعرض ظهر أمس الأربعاء، بمرافقة د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وعدد من الوزراء ويستمر حتى ٤ فبراير المقبل، وتحل عليه دولة السنغال ضيف شرف والعالم جمال حمدان شخصية المعرض.

معرض الكتاب التجمع الخامس

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