هاني عازر: السيسي حريص على بناء الأنفاق بأيادي مصرية 100%

كتب - محمد عاطف:

أكد خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر المهندس هاني عازر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كان حريصا على بناء الأنفاق بـ أيادي مصرية 100% دون تدخل أجنبي.

وأضاف عازر، خلال اللقاء الفكري الذي تم تنظيمه مساء اليوم الخميس ضمن فعاليات الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه تم تدريب العمال المصريين على الماكينات الألمانية قبل بدء تشغيلها في حفر نفقين تحت قناة السويس

جنوب محافظة بورسعيد وأثنين آخرين شمال محافظة الإسماعيلية وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعمق 40 مترا تحت الماء.

وأوضح عازر،أن مصر شهدت طفرة في البنية التحتية خلال الفترة الماضية، حيث كان هناك إشراف كبير على تنفيذ المشروعات التي تم تنفيذها وشهدت إشادات من خبراء عالميين، مشيرا إلى أهمية التخطيط الدقيق لبناء الأنفاق لتسهيل سرعة التنفيذ.

وحول رؤية مصر 2030، قال المهندس هاني عازر، إن مصر تعمل بكامل طاقتها لمواكبة الدول المتقدمة وأن نجاح خطة 2030 يتطلب تضافر جميع الجهود، مؤكدا أن هذه الرؤية هي خطة عالمية منظمة تتبعها مختلف الدول كلا حسب ظروف البيئة والأولويات.

وألقى عازر، الضوء على الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لربط مصر بأفريقيا و تنمية القارة المليئة بالثروات الطبيعية.

واستعرض خبير الأنفاق العالمي وعضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر،أهمية تبني استراتيجية الارتقاء بالتعليم الفني والتدريب المهني الذيلا يمكن الفصل بينهما، حيث أن التدريب المهني هو استمرار لعملية التعليم الفني، مشيرا إلى أن 80% من الشباب في ألمانيا يتجهون للتعليم الفني و 20% يتجهون للجامعات، داعيا الى أهمية تغيير نظرة المجتمع المصري للعامل الفني لأنه يمثل أساس القوة الإقتصادية.

وتابع بالقول "إن خطوة إطلاق الجامعات التكنولوجية في مصر تعد بداية جديدة للاتجاه نحو التعليم الفني وتسهل للعامل الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير.

وتوجه عازر بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن سعادته باختياره سفيرا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد من أهم الأحداث الثقافية على مستوى العالم، مؤكدا أنه سيعرض عدد كبير من الكتب في ألمانيا.