الجيزة تسترد ٥ أفدنة من أملاك الدولة بالواحات البحرية

الجيزة- (أ ش أ):

تمكن مركز الواحات البحرية برئاسة الدكتور رضا قويطة، من تنفيذ قرارين إزالة بالتعدي على الأراضي أملاك الدولة واسترداد 5 أفدنة، اليوم الخميس، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتصدي لحالات التعدى على الأراضي أملاك الدولة وعدم التهاون مع أي حالة.

من جهته، قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي والأجهزة المعاونة بشن حملة لإزالة الإشغالات بشارع التحرير ومنطقة كوبري الخشب أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وإيداعها بمخازن الحي لتحقيق الانضباط بالشارع.

من جهة أخرى، واصل فريق كرة القدم لديوان عام محافظة الجيزة تألقه حيث تمكن الفريق من الفوز على فريق المصل واللقاح بخماسية مقابل ثلاثة أهداف بدوري الدرجة الأولى باتحاد الشركات فوق 35 سنه للكرة الخماسية.

وقال محمد مجدي قائد فريق كرة القدم الخماسية للمحافظة، إن الفريق تمكن من الفوز في مباراة قدم خلالها اللاعبين أداء رائعا.

ويأتي تشكيل الفريق بقيادة المدير الفني سامى عبد الله واللاعبين محمد مجدي كابتن الفريق وعصام أبو العلا مدافع ومحمد أبو حجر خط وسط وسعيد محمود مهاجم وعادل عبد المنصف حارس مرمى .. وفي الاحتياطي حسن شحاته ومحمد حامد وهاني صلاح وأحمد ربيع ومحمود منصور.