مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي توقع الكشف على ​٣٠ ألف بثلاثة دول

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور محمد البرعي، المدير التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي، إن المبادرة بدأت في ٣ دول تشاد وجنوب السودان ومالي.

وأضاف "البرعي"، أنه تم توقيع الكشف على أكثر من ٣٠ ألف مواطن منذ بدء الحملة بواقع ١١ ألف مواطن لكل دولة.

وأكد مدير التنفيذي لمبادرة الرئيس، أن المبادرة مستمرة لحين الانتهاء من العدد المستهدف الذي حدده الرئيس لعلاج مليون أفريقي.

ولفت إلى أن هناك ١٨ دولة إفريقية تواصلت مع المبادرة.

جاء ذلك خلال ندوة حول حصاد الاتحاد الأفريقي ٢٠١٩ "علاج مليون أفريقي" بمعرض الكتاب، بحضور الدكتور محمد البرعي، مدير التنفيذي لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي، ويديرها الإعلامي حسين الجويلي.