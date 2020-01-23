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الرئاسة تنشر صورًا من تكريم السيسي لأهالي الشهداء

06:47 م الخميس 23 يناير 2020
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كتب- أحمد مسعد:

نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا ترصد تكريم الرئيس لقيادات الداخلية وأهالي الشهداء بمنحهم أنواط الامتياز، مساء الخميس.

ومنح الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الأولى لكل من: العميد حازم أحمد محمود خليل من الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، والعميد محمد عبدالله رجب عبدالباري مأمور مركز شرطة أبوقرقاص بمدرية أمن المنيا، والعقيد حسن محمد حسن شوكت بقطاع الأمن الوطني، والعقيد يحيي محمود عبد الله سلطان قائد قطاع الشهيد عمرو الغضبان بالإدارة العامة لمنطقة شمال سيناء بقطاع الأمن المركزي، والمقدم عبد الوهاب محمد شوقي الرخاوي بمديرية أمن شمال سيناء، والمقدم تامر محمد حسن عبد الشافي بمديرية أمن القاهرة.

كما كرم الرئيس نوط الامتياز من الطبقة الثالثة لكل من الرائد مها ماهر ابراهيم مناع مديرية أمن الشرقية .. والنقيب ابراهيم السيد الشايب قطاع الامن الوطني.

وجاء التكريم تخاليدًا لذكرى عيد الشرطة 25يناير، بحضور اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الوزارة .

تكريم أسر الشهداء الرئيس السيسي

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