كيف سيظهر استاد القاهرة في احتفالية القبائل العربية لدعم الرئيس غدا؟ (صور)

كتب - محمد سامي

انتهي مجلس القبائل العربية من وضع اللمسات النهائية للاحتفالية التي ستعقد غدا باستاد القاهرة تحت شعار "شعب واحد.. وأيد واحدة.. ووطن واحد" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة جميع طوائف الشعب المصري.

وانتهت اللجنة المنظمة من وضع اللمسات النهائية علي استاد القاهرة الذي سيستضيف الاحتفالية بحضور آلاف المصريين، معربين عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها.

ومن المنتظر أن تبدأ الاحتفالية بعد صلاة الجمعة بحضور موسع لأعضاء القبائل العربية بالمحافظات وعدد من الفنانين والممثلين، وعلى رأسهم سيد رجب ومدحت العدل .

وقال مصدر باللجنة المنظمة إن الحفل سيحيه الفنانون حكيم ومحمود الليثي وأمينة، وسيقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد.

كان مجلس القبائل العربية بصعيد مصر، عقد مؤخرا مؤتمر حاشد، بمدينة قنا، لدعم وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التحديات الراهنة، بحضور عدد كبير من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر، ونواب البرلمان.

وفي بيان سابق، قال مجلس القبائل العربية إن المؤتمرات والاحتفالات التي يعقدها تهدف إلى دعم الرئيس السيسي والدولة المصرية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة، ووجود اضطرابات تهدد الأمن القومي المصري بشكل مباشر.

ونظم اتحاد القبائل المصرية سلسلة مؤتمرات بدأها بمؤتمر حاشد في قنا وبعدها مؤتمر المنصورية بالجيزة وصولا إلى الاحتفالية المكررة عقدها يوم الجمعة المقبل.​