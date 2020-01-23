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لمواجهة الأفكار الظلامية.. 3 وزراء يطلقون سلسلة "رؤية" بمعرض الكتاب.. غدًا

04:08 م الخميس 23 يناير 2020
لمواجهة الأفكار الظلامية.. 3 وزراء يطلقون سلسلة "رؤية" بمعرض الكتاب.. غدًا

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

يطلق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء غد الجمعة، فعاليات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

وأوضح وزير الأوقاف، في بيان له الخميس، أن سلسلة رؤية للفكر المستنير من إصدارات الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الوزارة، بالقاعة الرئيسية للمحاضرات والندوات "جمال حمدان بلازا (١)"، في تمام الخامسة مساءً، غدًا الجمعة.

وأشار إلى أن إطلاق السلسلة تأتي ضمن التعاون والتنسيق المستمر والمتواصل بين مؤسسات الدولة الوطنية؛ لنشر الفكر المستنير ومواجهة الأفكار الظلامية والهدامة.

محمد مختار جمعة سلسلة رؤية إيناس عبد الدايم أشرف صبحي

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