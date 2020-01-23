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من 150 لـ800 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالخليفة

03:44 م الخميس 23 يناير 2020
من 150 لـ800 جنيه للمتر.. ننشر أسعار التصالح في مخالفات البناء بالخليفة

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

اعتمدت محافظة القاهرة تسعيرة مقابل التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع بالنسبة للمخالفات التي ينطبق عليها شروط التصالح وذلك في عدد من الأحياء بالمنطقة الجنوبية.

وينشر مصراوي أسعار التصالح في حي الخليفة على النحو التالي:

أولًا.. منطقة (أ)

تشمل مناطق الحلمية وسوق السلاح، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 300 جنيه للسكني و800 جنيه للتجاري و350 جنيهًا للإداري و300 جنيه للصناعي و800 جنيه لأخرى.

ثانيًا.. المنطقة (ب)

تشمل مناطق السيدة عائشة والمحجر، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 250 جنيهًا للسكني و500 جنيه للإداري و300 جنيه للتجاري و250 جنيهًا للصناعي و500 جنيه لأخرى.

ثالثًا.. المنطقة (ج)

تشمل مناطق الإمام الشافعي والليثي والإباجية والتونسي، ويبلغ السعر مقابل التصالح على المتر الواحد في هذه المناطق 150 جنيهًا للسكني و200 جنيه للتجاري و150 جنيهًا للإداري و150 جنيهًا للصناعي و200 جنيه لأخرى.

مخالفات البناء أسعار التصالح في مخالفات البناء حي الحلمية

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